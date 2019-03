Rapina a mano armata al Discount di via Puglia: arrestato un 30enne

CAMPOBASSO

Panico in via Puglia nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo. Dopo il furto alla farmacia Molise in Via Calabria, ad essere preso d’assalto il Discount. Un uomo ha fatto irruzione nei locali del supermercato scatenando il panico tra i tanti avventori che erano intenti ad effettuare compere. Il malviente in pochi istanti si è diretto verso una delle casse intimando ad uno dei dipendenti di consegnare l’incasso. Magro il bottino, infatti, i malviventi sembra siano riusciti a sottrarre solo poche centinaia di euro per poi fuggire. Sull’episodio indagano i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

AGGIORNAMENTI

(ORE 19,30) Seguono aggiornamenti sulla rapina verificatasi al Discount di via Puglia avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. A coadiuvare i militari dell’Arma anche gli agenti della Questura di via Tiberio che avrebbero fermato ed arrestato un 30enne di Campobasso responsabile della rapina. Il giovane ha agito da solo – come già detto – e armato di coltello ha intimato alla cassiera di consegnargli quanto aveva in cassa, intorno a 500 euro.