Panico in via Mazzini per una lite tra 2 extracomunitari

Scene di follia intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedi 18 giugno, in via Mazzini a Campobasso. Si è reso necessario l’intervento di Polizia e Carabinieri per placare gli animi tra due extracomunitari, un uomo e una donna che hanno iniziato a dare spettacolo in pieno centro. Il traffico lungo la via è stato anche bloccato per una buona mezz’ora per permettere alle forze dell’ordine di riportare la situazione alla normalità. Ora si procederà con delle denunce. Non è ancora chiaro non si il motivo della Lite.

