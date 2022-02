Panico carburante, code alle pompe di benzina (VIDEO E FOTO)

Iniziano a svuotarsi gli scaffali dei supermercati in alcune zone del Molise. Da due giorni si registra qualche problema nel rifornimento di freschi e freschissimi, ortofrutta e latticini. Nei magazzini inizia a mancare all’appello la merce che viaggia sui mezzi pesanti.

Sciopero e presidi degli autotrasportatori che protestano contro il caro carburante mandano in tilt l’approvvigionamento. Questa mattina, venerdì 25 febbraio, è iniziata anche la corsa ai distributori di benzina. Lunghe code davanti a diverse pompe di benzina di Campobasso. Nervosismo tra gli automobilisti in fila e clacson che strombazzavano.

Non sono mancate le tensioni che viaggiavano da un finestrino all’altro. Non è solo la paura di un imminente sciopero dei benzinai, o il timore che le cisterne si svuotino a spingere i cittadini ad accaparrarsi il carburante. Alcuni automobilisti hanno confessato di essere preoccupati più per eventuali ripercussioni della guerra in Ucraina che per lo stop degli autotrasportatori e, alla notizia dell’invasione russa, si sono messi in macchina per fare il pieno.