Panico al Terminal bus. Migrante si taglia le vene

Panico a Isernia, dove le forze dell’ordine dove sono state chiamate al terminal bus ad Isernia. Un giovane migrante nigeriano, in visibile stato di alterazione, ha minacciato i passanti col vetro rotto di una bottiglia con cui si era appena tagliato le vene ad un polso. Carabinieri e Polizia hanno immediatamente provveduto a calmare il ragazzo, facendo intervenire prontamente il 118. Sono stati momenti di forte paura anche per i cittadini che in quel momento erano in attesa dei bus. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tamponato il sangue che fuoriusciva dalla ferita e hanno condotto al pronto soccorso il ragazzo.