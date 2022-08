Panichella: “Definite le linee di indirizzo per il Bilancio partecipativo fortemente voluto dalla nostra Amministrazione”

Nel corso dell’ultima seduta della Commissione Consiliare Bilancio del Comune di Campobasso, presieduta dalla consigliera Giuseppina Di Iorio, l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, ha avuto modo di illustrare quelle che sono le linee di indirizzo attraverso le quali verrà a breve disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Campobasso.

“Il Bilancio partecipativo, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell’Ente, nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta. – ha dichiarato l’assessore – Ringrazio tutti i componenti della commissione Bilancio per l’apporto in termini di idee a queste linee di indirizzo che si avviano a una definizione oramai finale e che verranno poi portate in Giunta per poterle approvare ufficialmente.

Il Bilancio partecipativo – ha aggiunto l’assessore – si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando le regole della democrazia rappresentativa con quelle della democrazia diretta. L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto dei cittadini considerati protagonisti consapevoli e responsabili delle scelte relative alla propria comunità di appartenenza.”