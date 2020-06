Pandemia ed errori di valutazione. Ne parliamo con uno scienziato italo-brasiliano di fama internazionale

Oggi il Quotidiano del Molise, grazie ad internet e a skype, ha attraversato l’oceano Atlantico per arrivare fino al Brasile un paese bellissimo, sconfinato, che al suo interno custodisce il polmone verde della Terra, la foresta amazzonica. Purtroppo questi sono giorni tristi per i suoi 210 milioni di abitanti, alle prese con la pandemia del coronavirus. Mentre l’Europa e la Cina, pur fra dolorose ferite che hanno lasciato cicatrici profonde, stanno cercando di uscire dalle fasi più problematiche dell’emergenza sanitaria, in Brasile l’emergenza invece è scoppiata in tutta la sua virulenza con poco più di un mese di ritardo rispetto alla nostra.

Parleremo di questo e di altro ancora con un eminente scienziato italo brasiliano, il professor Luiz Roberto Evangelista,professore ordinario di fisica teorica nel 2001 presso l’università di Maringa. Negli ultimi trent’anni, la sua carriera scientifica è stata dedicata alla fisica matematica. Potremmo parlare a lungo dei suoi titoli accademici e in qualche altra occasione non mancheremo di farlo. Abbiamo detto italo brasiliano, il cognome tradisce le chiari origini che nel caso in questione sono anche molisane, di Toro per l’esattezza.

Ma perché parlare di virus e pandemia con un Fisico matematico? Al di là dell’autorevolezza del personaggio abbiamo voluto scandagliare il parere di un insigne appartenente alla comunità scientifica mondiale e capire come la comunità scientifica brasiliana sta affrontando questo enorme problema della pandemia in un paese dove vivono milioni di persone che anche dall’Italia sono emigrate già dall’inizio del secolo scorso.