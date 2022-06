Pandemia e stili di vita peggiorati, ecco cosa è cambiato in Molise

Dopo oltre due anni di pandemia, la salute degli italiani appare sempre più precaria: hanno giocato un ruolo chiave nell’indebolirla diversi fattori, da un lato il fatto che ci si è recati meno alle visite di controllo (con un peso elevato soprattutto sulle cronicità) e specialistiche, dall’altro il peggioramento, per molti versi, degli stili di vita degli italiani “sopraffatti” dalla pandemia: per esempio dal 2019 al 2020 si è assistito a un aumento dei consumi a rischio di alcolici pari al +6,5% per i maschi e al +5,6% per le femmine. Inoltre, complici le chiusure e le restrizioni, è diminuita anche la quota di sportivi regolari.



E’ un dato che emerge dal recente Rapporto Salute 2021 pubblicato dall’Osservatorio nazionale sulla Salute in Italia. Ed è l’Ansa Molise a fare un focus sulla nostra regione perché n Molise, nel 2021, la speranza di vita stimata alla nascita è 78,3 anni per gli uomini e 84 per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7).



“Fra il 2007 e il 2020 i dati del Molise, – scrive l’Ansa – seppur fluttuanti, risultano tutti maggiori ai valori Italia e compresi tra 35,6% e 41,8%. Nell’ultimo anno in Molise aumento del 4% delle persone in sovrappeso (valore nazionale +2,0%). La prevalenza di persone obese è, nel 2020, 12,5% (valore nazionale 11,5%). Nell’arco temporale 2007-2020, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (tra 11,1-15,0%) con valori tutti superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento lineare con valori tra 9,8-11,5%. Si registra nell’ultimo anno una diminuzione del valore regionale (-16,7%), in controtendenza con quello nazionale (+5,5%).



Nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è del 43,0%, valore nettamente superiore al dato nazionale (35,2%). Il valore dell’indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.495 euro (valore nazionale 2.065). Nella regione, considerando l’arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento oscillante; nel 2020 si registra un aumento dell’8,0% rispetto all’anno precedente.

A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un periodo di stabilità del dato e una inversione di tendenza dal 2014, confermata anche nell’ultimo anno (+7,3%). Considerando l’intero periodo temporale in Molise si è registrato un aumento pari a 15,4% (valore nazionale +11,0%)”.