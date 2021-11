Panchine rosse contro la violenza sulle donne: no all’inferno in casa

di Valeria Migliore

I simboli della lotta alla violenza di genere verranno esposti a Colli e a Isernia per urlare ‘basta’ agli abusi sulle donne

Due panchine rosse come simbolo di una lotta che non dovrebbe essere necessario fare, eppure lo è, perché quest’anno in Italia sono già state uccise più di cento donne. Non sono solo due panchine, sono molto di più, sono un simbolo concreto di speranza che, da un lato, ricorda le donne vittime di violenza e, dall’altro, rappresenta un monito per quelle che stanno vivendo un inferno, ma non hanno il coraggio di denunciare. Due panchine, allora, per sensibilizzare contro il senso di vergogna, di abbandono e di solitudine che segna ancora tante, forse troppe, donne.

Una panchina verrà posizionata a Colli, l’altra a Isernia, ancora non si sa dove, probabilmente nel centro storico.

La violenza spesso ha le chiavi di casa, perché in molti casi è proprio chi ha promesso amore e protezione a offrire nient’altro che una vita da incubo, fatta di violenze, abusi e paura. La cronaca, troppo spesso, si tinge di “rosso” quando si parla di femminicidi. Di per sé, “femminicidio” è una parola che fa rabbrividire, perché si è reso necessario creare una categoria a sé stante per definire l’omicidio di una donna che, in quanto tale, è ritenuta proprietà privata del proprio compagno, una convinzione che, purtroppo, legittima violenze e minacce. “Rosso”, dunque, è anche il colore protagonista del convegno promosso oggi pomeriggio, 22 novembre, presso l’Hotel Europa a Isernia: attrici, sportive e rappresentanti delle istituzioni hanno parlato di genere, spronando le donne, che tra le mura di casa non trovano un rifugio ma una gabbia di terrore, a parlare. A denunciare. A scappare da chi ha tradito promesse d’amore, trasformando quelle promesse in un legame malato che, però, non è indissolubile e va, anzi, spezzato per ritrovare la libertà e la speranza di una vita felice, altrove e con qualcun altro, magari. Alcune di loro sono state uccise, altre continuano a essere offese perché ritenute incapaci di ricoprire una posizione ambita, come se per essere brave si dovesse essere necessariamente una poco di buono: anche questa è violenza.

Presente all’evento Filomena Calenda: “Io credo che la strada sia lunga e bisogna ancora lavorare molto su un tema d violenza elicato come quello della violenza di genere – ha dichiarato l’assessore –. Sicuramente l’impegno delle istituzioni deve necessariamente andare in questa direzione, ma credo sia importante sensibilizzare le scuole ed educare gli uomini al rispetto e all’amore per le donne, sin da subito. Fondamentale è iniziare questo percorso tra i banchi di scuola”.

La testimonianza

Presente all’evento isernino anche la mamma di Veronica Abbate, la 19enne campana uccisa con un colpo di pistola dall’ex fidanzato, che ha lanciato un appello affinché le donne che sono ancora in tempo denuncino: CLICCA QUI PER IL VIDEO