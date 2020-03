Palombo: «Test per il Covid-19 su tutta la popolazione comunale»

La richiesta al governatore Toma dal consigliere comunale di Montenero di Bisaccia e coordinatore di ” È Viva”

MONTENERO DI BISACCIA. Il consigliere comunale di “È Viva!” di Montenero di Bisaccia, Nicola Palombo, in una lettera al governatore, Donato Toma, e per conoscenza al ministro Speranza e ai vertici dell’Asrem, chiede «che si programmino test per il Covid-19 su tutta la popolazione comunale, così come stanno facendo le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, tramite l’uso di tamponi o meglio tramite l’utilizzo, più veloce e meno costoso, delle più recenti tecniche immunosierologiche». La richiesta prende le mosse dalla «situazione di particolare emergenza, così come dichiarato lo scorso 18 marzo dal Direttore Generale della Asrem, che persiste nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia e dalle ordinanze 3 e 8 del presidente della Giunta regionale».