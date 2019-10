Palombo (Creare futuro): «Il Pd non chiuda al dialogo per Montenero»

Il capogruppo in Consiglio comunale: «La rinascita della nostra comunità deve passare anche attraverso un rinnovo generazionale»

MONTENERO DI BISACCIA. «Con i giovani, i lavoratori, gli imprenditori, le associazioni, i liberi cittadini e con alcuni attivisti del M5S stiamo costruendo una forza che porterà una ventata di rinnovamento nell’amministrazione di Montenero. Intendiamo mettere in campo un gruppo che lavori alla ricostituzione del tessuto sociale e che si impegni a costruire pratiche di governo innovative, trasparenti e che aumentino la partecipazione democratica del paese». L’iniziativa del capogruppo di “Creare futuro”, Nicola Palombo, punta a «creare le condizioni per le quali si possa uscire dalla palude e tornare a sperare che ci possa essere un futuro diverso, quello che la nostra comunità merita. Ritengo che in un questo preciso momento storico, sia un dovere creare una tale forza politica e sociale che, anche attraverso un rinnovo generazionale, sia in grado di innescare nuovi processi virtuosi»

L’attuale maggioranza «chiude un ciclo amministrativo di dieci anni in cui chiaramente non è stata in grado di dare quella spinta propulsiva alla crescita economica e sociale – ha affermato Palombo – che da decenni un territorio come il nostro si aspetta. Così pure da un punto di vista politico e amministrativo si fatica ad intravedere una loro qualsivoglia proposta futura e a quali idee di sviluppo generali e a quali uomini questa possa far riferimento. Altrove si intravede un tentativo di mettere in campo l’accordo della restaurazione, aggiungendovi alcuni rappresentanti storici dell’estrema destra e, per ora parrebbe, anche la destra leghista di Salvini. Personalità che hanno già amministrato questo comune e questa regione con i risultati che conosciamo. Mi auguro vivamente – ha concluso Palombo – che il Pd di Montenero, nella sua rinnovata dirigenza, raccolga, ora che è ancora tutto da scrivere e decidere, l’invito a unirsi e ampliare il dialogo suddetto, rimettendosi in sintonia con il disegno nazionale portato avanti da Di Maio e Zingaretti, per costruire anche a Montenero un futuro di rinascita».