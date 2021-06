Palo Telecom “appeso a un filo” rischio per la sicurezza pubblica

Qualche automobilista, che ha perso il controllo della sua macchina, è il responsabile, ancora sconosciuto, di quanto accaduto durante la notte in contrada Colle Cioffi a Isernia. Il conducente dell’auto si è schiantato contro un palo della linea Telecom, buttandolo praticamente giù. Attualmente il palo ballonzola e oscilla, appeso al filo della linea telefonica. Ma c’è il pericolo che questo equilibrio precario cessi, il filo ceda e il palo crolli a terra, magari con gravi rischi per l’incolumità di auto e persone di passaggio. Gli abitanti della zona sono preoccupati e attendono l’intervento dei tecnici della Telecom per scongiurare ogni pericolo.