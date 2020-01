Palo della luce si abbatte per strada, grande paura in via Tiberio

Ancora ignote le cause. Forse il vento o qualche macchina che si è scontrata contro il palo dell’illuminazione

Paura in via Tiberio a Campobasso di fronte alla chiesa di San Paolo e alla Questura dove un palo della luce è venuto giù. Ci sarebbero potute essere conseguenze più serie se in quel momento fosse passata qualche macchina o dei danni maggiori se fosse finito su alcune macchine parcheggiate. Non è dato capire al momento quali sono state le cause forse una concausa tra il vento che ha spazzato stanotte il capoluogo di regione e continua a spirare e un’auto che l’ha toccato tanto da finire a terra.