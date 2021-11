Palloncini bianchi sulle note di “E’ per te”, lo straziante addio a Rossella

Palloncini bianchi sulle note di “E’ per te” di Eros Ramazzotti: così lo straziante addio a Rossella.

Indiprete, Castelpetroso. Una intera comunità in lutto insieme alla sindaca Michela Tamburri, che ha dato il suo saluto, si è stretta questo pomeriggio, domenica 7 novembre, attorno alla famiglia della giovane e sfortunata Rossella Forte, vittima venerdì sera di un tragico appuntamento con il destino. Sulla statale 17, lungo i veloci tornanti che portano a Isernia, all’uscita di una curva, l’auto sulla quale viaggiava la 23enne ha impattato contro un Suv. Inutili i soccorsi, la vita della giovane operatrice socio sanitaria che lavorava a Isernia è volata via in un lampo, intrappolata nell’abitacolo dell’utilitaria. L’ultimo saluto oggi pomeriggio alle 15, a Indiprete, nella chiesa della Madonna della Libera, gremita come non mai. E a Castelpetroso è lutto cittadino, per esprimere dolore e vicinanza, partecipazione e affetto. Una famiglia numerosa, quella di Rossella. Ultima di quattro figli, particolarmente attiva nel sociale, per la piccola frazione di Indiprete era il motore di ogni iniziativa. I palloncini bianchi liberati nel cielo alla fine della cerimonia hanno salutato così per l’ultima volta Rossella, volata lassù.

