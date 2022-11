Pallavolo maschile, l’Energy Time vince in casa della Virtus Roma ed è seconda da sola

La vittoria in casa della Virtus Roma ha permesso all’EnergyTime Spike Devils Campobasso di conquistare il secondo posto solitario in classifica dietro di sole due lunghezze dal Sarroch. La sfida giocata al Pala Keplero ha visto un primo set vinto dai molisani solo sul finire, 25-22 il parziale. Inevitabile la reazione dei padroni di casa bravi ad impattare nel conto set vincendo 25-20. Virtus Roma sulle ali dell’entusiasmo ma la Spike è stata brava a contenere gli attacchi avversari chiudendo 17-25. Il terzo set è stato determinante per indirizzare l’inerzia della gara. Corrieri e soci hanno vinto anche il quarto periodo ( 19-25) e hanno portato a casa l’intera posta in palio. Nota del match uno scontro di gioco tra Rescignano e capitan Santucci, quest’ultimo ha abbandonato il campo facendo rientro poco dopo.

Il campionato è ancora lungo e mister Maniscalco sa che il lavoro da svolgere è ancora tanto: “Sta aumentando le qualità nel gioco, anche i ragazzi stanno crescendo di condizione. – in merito all’ultima gara in casa della Virtus Roma – Siamo riusciti a reagire nel momento più delicato, quando il conto set era sull’uno pari. Siamo stati determinati e ci siamo sacrificati tanto”. Sulla strada dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso adesso c’è l’Appio Roma. La formazione capitolina alla ricerca di punti per risalire la classifica in ottica salvezza diretta. Sabato prossimo appuntamento alla Palestra dell’Istituto Pertini – Montini-Cuoco con primo servizio alle ore 18.