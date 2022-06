Pallavolo maschile, finali nazionali under 15: Isernia eliminata dopo il ko con l’Ortona

La Pallavolo Isernia saluta anzitempo, fermandosi alla fase a gironi, le finali nazionali giovanili Crai under 15 maschile che per la prima volta si disputano in Molise. Nel girone B (sul rettangolo di gioco dell’Ipia) i “padroni di casa” della Pallavolo Isernia hanno di fatto certificato la loro eliminazione dalla kermesse cedendo – come al mattino contro la Pallavolo Padova – per 3-0 contro i cugini dell’Impavida Ortona in un quasi derby in cui gli abruzzesi si sono imposti con parziali di 25-5 e 25-7 nei primi due set con un terzo invece terminato a 19.

Foto: Stefano Saliola