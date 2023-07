Pallante: “Il Consiglio regionale sia centrale per riavvicinare i cittadini alla politica”

Le prime parole del neo presidente che ha ricordato, visibilmente emozionato, i predecessori Lelio Pallante e Gabriele Veneziale: “Ci sono tutti i presupposti per dare continuità all’azione politica iniziata e proseguita con il centrodestra”

“Dobbiamo riprendere il dialogo con la società civile attraverso un Consiglio regionale forte, coeso e compatto unito nella difesa dell’identità regionale e per riavvicinare i cittadini alla politica. Sono molto soddisfatto e ringrazio i colleghi che mi hanno votato con il plenum della maggioranza”. Sono le prime parole del neo presidente del Consiglio regionale, in quota Fratelli d’Italia, Quintino Pallante il quale, spostando il focus sull’aspetto politico, ha rimarcato che “ci sono tutte le premesse per dare continuità all’azione politica che è partita con un governo di centrodestra e prosegue con un governo di centrodestra”.

Non ha nascosto, Pallante, nemmeno l’emozione di sedere nel posto che fu di Lelio Pallante e di Gabriele Veneziale “due personalità politiche che mi hanno formato e alla cui scuola ho iniziato la mia carriera politica e la cui memoria, per l’autorevolezza con cui hanno ricoperto questo ruolo, andava sicuramente onorata”. Infine, sulla proposta di legge che sarà presentata – come promesso in campagna elettorale dalla neo consigliera del Pd, Alessandra Salvatore -, l’esponente di Fratelli d’Italia ha replicato che “questo tema è stato affrontato tutte le volte in maniera demagogica. Io credo che i problemi del Molise debbano essere affrontati con il sostegno di Roma e con l’iniziativa di tutti i consiglieri regionali”.