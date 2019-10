Momenti di tensione in consiglio regionale questa mattina, martedì 22 ottobre. Fuori dall’Aula la protesta di cittadini, comitati e associazioni della sanità che si sono riuniti in assemblea. All’interno un duro faccia a faccia, sfociato quasi in rissa, tra alcuni cittadini e il sottosegretario Quintino Pallante.

IL VIDEO IN ALTO