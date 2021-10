Pallacanestro, l’in bocca al lupo all’Air basket dal sindaco Roberti

Parte domenica dal Palasabetta l’avventura dell’Air Basket Termoli nel campionato di Serie C Gold di pallacanestro. Una categoria importante che proietta la squadra termolese in un campionato nazionale dove sarà di fronte a squadre blasonate di categoria. Il sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale inviano uno speciale in bocca al lupo alla compagine termolese con la consapevolezza che il quintetto dell’Air Basket Termoli saprà ben rappresentare la città. Domenica al Palasabetta l’Air Basket ospiterà l’Amatori Pescara.