Palestre, dopo 7 mesi il ritorno alla normalità tra speranze e paura (LE INTERVISTE)

Le palestre hanno finalmente riaperto anche a Termoli così come in tutte le regioni che si trovano in zona gialla. Da lunedì scorso, infatti, i proprietari hanno potuto rialzare le saracinesche dei loro locali sportivi per permettere agli iscritti di poter tornare a fare sport. Sono passati 7 mesi dall’interruzione dell’attività costata cara ai gestori, era il 26 ottobre 2020 quando entrava in vigore il Dpcm che vietava lo sport al chiuso. E la risposta da parte degli sportivi c’è stata fin da subito, tra voglia di tornare alla normalità e quella di tornare ad allenarsi. Gli ingressi sono contingentati, così come gli accessi agli spogliatoi. Al termine dell’utilizzo degli attrezzi, questi vanno sanificati. Per istruttori e clienti è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro. Ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto, è sempre obbligatorio indossare la mascherina, anche durante l’allenamento se ci si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro. C’è da dire che non tutte le palestre di Termoli hanno avuto la possibilità di poter organizzare la riapertura. Qualcuno ha deciso di prendersi qualche giorno in più. C’è invece chi ha deciso di reinventarsi ed avendone la possibilità ha pensato di creare una palestra outdoor per allenarsi all’aperto. Dunque una ripartenza tanto attesa che alimenta la speranze dei titolari con occhi puntati alla prossima stagione che ripartirà a settembre. (A.d.G)