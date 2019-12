Palestra modernissima, tanti progetti per promuovere sani stili di vita

Aiutare una popolazione a condurre stili di vita salutari è uno dei compiti principali di un’amministrazione comunale e quella di Ripalimosani lavora in tal senso da tempo. Ecco solo alcune delle varie iniziative: la piantumazione di alberi autoctoni con i bambini, la gestione di orti al convento, la raccolta di pile esauste, l’educazione a tappeto su raccolta e riciclo, gli incontri a tema, la consegna delle borracce (qualche settimana fa) per evitare la plastica.

Ma sani stili di vita sono anche le buone abitudini alimentari, trattate spesso con esperti dei Borghi della Salute, oppure l’educazione al giusto movimento. Per quest’ultima il Comune ha messo a disposizione la nuova e modernissima palestra, dove hanno sede diverse proposte di educazione fisica. Grazie ad esperti convenzionati le proposte riguardano tutte le età e coprono varie fasce orarie, al mattino per la scuola e al pomeriggio per tutti gli altri.

“Abbiamo una struttura di ultima generazione inaugurata qualche anno fa che vogliamo sfruttare al meglio – spiega Cristian Cristofaro, assessore ai lavori pubblici e allo sport – Per la fascia dei più giovani abbiamo rinnovato i progetti scuola che si aggiungono alle ore curriculari; poi ci sono attività pomeridiane che utilizzano la palestra e le altre strutture comunali”.

I progetti rinnovati infatti per il 2020 sono “Mettiamoci in gioco” e “Sani e corretti stili di vita con lo sport” e coprono tutte le fasce scolastiche, dall’infanzia alle medie. Del valore complessivo 1500 euro, sono stati realizzati grazie ad una sempre più stretta collaborazione con il Coni Molise.

“Nel pomeriggio abbiamo poi arti marziali (base e avanzate), ginnastica posturale e psicomotricità infantile – conclude Cristofaro – E non escludiamo di aumentare le proposte: se ci giungono richieste da cittadini o proposte da esperti cerchiamo sempre di costruire qualcosa da girare alla popolazione. Il benessere di tutti passa anche da qui”. Per inserirsi nelle attività o avere informazioni è possibile contattare il Comune 0874.39132 – ufficio tecnico.