“Palcoscenici Molise”. Concerto Ottawa Carleton Male Choir (Canada)

Mercoledì 27 settembre al Teatro Savoia di Campobasso con la partecipazione straordinaria di Estradizioni, Ensemble di Percussioni del Conservatorio Perosi

Mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 19.00 presso il Teatro Savoia di Campobasso, va in scena il prossimo appuntamento di “Palcoscenici Molise” la rassegna promossa dalla Regione Molise all’interno dei luoghi di cultura del territorio regionale.

Il coro proveniente dal Canada presenterà un repertorio di canti per celebrare il loro 25° anniversario. Canti che evocano il vasto territorio del Canada da un oceano all’altro e un tributo ai pescatori e marinai oltre ad alcuni canti classici in italiano, latino e francese.

L’Ottawa Carleton Male Choir farà tappa in Molise per poi proseguire il proprio tour in Italia. Insieme a loro, il Quartetto Tromboni della Capitale con la partecipazione straordinaria di Estradizioni, Ensemble di Percussioni del Conservatorio Perosi di Campobasso. Il progetto artistico dell’Istituzione di Alta Cultura del Capoluogo, attraverso l’Ensemble di Percussioni, studia e promuove la letteratura del Novecento e le nuove frontiere della musica contemporanea. L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti. E’ possibile ritirare il biglietto direttamente al desk del foyer del Teatro Savoia a partire dalle ore 18.00.

Programma di sala:

Inizio concerto: ore 19.00

Ottawa Carleton Male Choir e il Quartetto Tromboni della Capitale.

Dirige Aude Urbancic con la partecipazione straordinaria di Estradizioni, Ensemble di

Percussioni del Conservatorio Perosi. Direttore M°Giulio Costanzo.

L’evento è organizzato In collaborazione con il Conservatorio Lorenzo Perosi di

Campobasso.