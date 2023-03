Palcoscenici 2023, altri imperdibili appuntamenti: il 26 marzo di scena Lina Sastri

A margine dei primi due appuntamenti realizzati per Palcoscenici 2023 con il concerto de Il Tratturo (24 febbraio) e lo strepitoso tributo ai Pink Floyd (12 marzo) nell’Auditorium Unità d’Italia a Isernia, il programma delle iniziative promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione MolIse, con la Fondazione Molise Cultura, prosegue nel mese di marzo con altri tre imperdibili spettacoli.

Questa sera, martedì 21 marzo, spazio alla comicità di un divertentissimo duo televisivo come Ale & Franz con lo spettacolo “Comincium La commedia”, di scena alle 21 sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia a Isernia. Due uomini di mezza età. L’incontro causale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. Da qui un evolversi di eventi e situazioni che si susseguono, costruendo certezze e ribaltandole un attimo dopo, togliendo ogni punto di riferimento agli spettatori e ai protagonisti in scena. Sul palco Alessandro Besantini (Ale) e Francesco Villa (Franz), accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, sono gli artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena.

Da Isernia ad Agnone dove il 24 marzo al Teatro Italo Argentino (ore 21) è di scena la commedia “Buoni da morire”, per la regia di Emilio Solfrizzi, protagonisti Debora Caproglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti. Una coppia decisamente borghese, lui cardiochirurgo, lei moglie in ansia per un figlio allo sbando, decidono di passare una vigilia di Natale diversa, unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai vari barboni sparsi sui marciapiedi o sotto i colonnati della città. Una notte piena di gratificazione, di linfa vitale per un rapporto evidentemente stanco, annoiato. Al mattino seguente, il giorno di Natale, il campanello di casa squilla. Sulla porta Ivano, decisamente alticcio, con tanto di dreadlocks e abbigliamento sudicio. Ivano è un vecchio compagno di classe di Emilio e Barbara, coppia borghese e politically correct. Non è più una semplice digressione esistenziale quella che hanno davanti ai loro occhi, ora c’è da prendere una decisione.

Infine il 26 marzo, Palcoscenici 2023 propone nell’Auditorium Isernino (ore 21) Concerto Napoletano con Lina Sastri. Uno straordinario appuntamento (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) con l’arte di una grande attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico, dalla lunga carriera caratterizzata da importanti collaborazioni e numerosi successi. Ha cominciato la sua carriera in teatro lavorando con Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Roberto De Simone e molti altri, interpretando Filumema Marturano, Maria Maddalena, Medea, Giovanna D’Arco, e tanti altri personaggi del teatro classico e contemporaneo. Prosegue la sua carriera con il cinema esordendo con Nanni Loy, poi Squitieri, Moretti, Bertolucci, Damiani, Tognazzi, Tornatore,Turturro, Ozpetek, Woody Allen. Lo spettacolo portato in scena è “Concerto napoletano” un concerto classico dove in palcoscenico con l’interprete ci sono i cinque musicisti, disposti in due semicerchi ed una sedia illuminata. Le canzoni più classiche, quelle conosciute e cantate in tutto il mondo, che hanno portato Napoli e la sua musica dovunque vi sia emozione e bellezza, fino a quelle belle che ancora la onorano con gli autori più recenti. Il tutto, qua e là, spezzato da qualche parola, qualche ricordo, una citazione di teatro o di personaggio che con Napoli si identifica come Edoardo, senza stravolgimenti, ma con sincerità di accenti e scelta di eleganza, come la bella e nobile Napoli si merita.

Prevendite Ciaotickets