Palazzo Vitale, Toma incontra i vertici del Comando militare Esercito “Abruzzo Molise”

Visita ufficiale, questa sera a Palazzo Vitale, dei vertici del Comando militare Esercito “Abruzzo Molise”.Il comandante, colonnello Marco Iovinelli, l’attuale capo Ufficio Affari territoriali e presidiari Molise, Fulvio Amoriello, e il colonnello Giuseppe Maltese, che subentrerà ad Amoriello fra qualche mese, sono stati ricevuti dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse tematiche inerenti la riorganizzazione strutturale dell’Esercito e il suo impiego in emergenza, soprattutto in relazione a quella pandemica.Ribadita la stretta collaborazione tra Esercito ed Enti locali, al fine di far conoscere ai cittadini i servizi offerti dalla struttura militare.