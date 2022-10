Palazzo San Giorgio, il centrodestra: la maggioranza si sta dissolvendo come neve al sole

L’intervento di Tramontano a seguito della seduta del Consiglio di oggi, martedì 25 ottobre, saltata a causa dell’assenza della maggioranza guidata da Gravina, unico presente

“Si sta dissolvendo come neve al sole la granitica maggioranza 5stelle.

Nella seduta del 25 ottobre – scrive il consigliere Tramontano – sono risultati presenti soltanto le minoranze (di centrodestra e di sinistra) e il sindaco, lasciato solo dalla sua maggioranza, i cui componenti forse stanno prendendo le distanze dalle non politiche proposte ed attuate”.

Salta così la seduta, nell’indifferenza generale, evidenzia l’esponente della Lega, nella nota a firma anche di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia ed È ora.

“Come se nulla fosse e nonostante i grillini abbiamo voluto adottare un regolamento che consente ai consiglieri e agli Assessori di svolgere la propria funzione anche a distanza.

Ma forse ormai la ‘distanza’ è incolmabile: tra promesse a buon mercato e inadeguatezza manifesta”.