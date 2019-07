Palazzo Orlando, dalla Regione 100mila euro per ristrutturarlo

Centomila euro per ridare nuovamente vita a Palazzo Orlando, chiuso ormai da anni e che a breve dovrebbe diventare la nuova sede del Comando Provinciale di Isernia della Guardia di Finanza. Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Giuseppe Giarrusso, firmata lo scorso 21 giugno, il Comune di Isernia ha ottenuto i fondi per valorizzare lo storico palazzo, posto nel cuore del capoluogo pentro, alle spalle della villa comunale. Circa 70milla saranno destinati agli interventi di messa in sicurezza che ancora devono essere ultimati. Il resto, invece, sarà utilizzato per effettuare un ulteriore studio di vulnerabilità sismica.

Dai risultati di quest’ultima analisi dipenderà la decisione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, ente che avrà l’ultima parola circa il trasferimento in loco della caserma delle Fiamme Gialle isernine, attualmente ospitate in uno stabile di via XXIV Maggio. Sede considerata non idonea per le esigenze del Corpo. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo d’Apollonio, aveva già avviato l’iter per effettuare lo studio di vulnerabilità. L’intento del primo cittadino, infatti, è quello di valorizzare un edificio molto importante per la città, sia da un punto di vista storico che architettonico. Nel recente passato Palazzo Orlando è stato sede isernina dell’Università del Molise, prima di chiudere i battenti a causa del trasferimento di gran parte dei corsi di laurea a Campobasso. A partire dalla giunta Melogli si è tentato di trovare un’altra destinazione d’uso allo stabile. Nel 2015, poi, l’allora sindaco Luigi Brasiello aveva stipulato un preaccordo con il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Da allora la trattativa ha subito una lunga fase di stallo, nonostante siano già stati effettuati degli interventi per mettere in sicurezza la struttura e, soprattutto, per rendere lo stabile più idoneo a ospitare la Finanza. Interventi che, però, non sono bastati per uscire dall’impasse. Il sindaco, d’Apollonio nei mesi scorsi aveva fatto sapere che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche aveva richiesto un ulteriore esame di vulnerabilità sismica per l’edificio. Per sbloccare la situazione il primo cittadino aveva persino deciso di mettere mano al portafogli e trovare autonomamente i fondi. Ora, però, l’annuncio del finanziamento regionale che potrebbe dare nuova vita a un palazzo che merita di essere riqualificato.