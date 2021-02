Palazzo Marchesale: storia di un castello divenuto un istituto per bambini orfani

di Simone Baranello e Angelo Felice

CERCEMAGGIORE: Nella parte più alta dell’abitato, appena sotto la cima del monte S. Maria, si erge il Castello di Cercemaggiore, un edificio costruito intorno alla seconda metà dell‘ XI secolo. La costruzione fu finanziata dalla famiglia di feudatari denominata “Da Ponte“. Quando la famiglia perse i suoi feudi, il paese tornò territorio Imperiale. Dopo diversi transiti di proprietà e dopo diverse ristrutturazioni venne acquistato, agli inizi del secolo scorso, dai “Felice“ del paese. Con l’avvento delle due guerre mondiali iniziò il periodo di decadenza del Palazzo fin quando viene acquistato nel 1952 da Padre Rocco di Cercemaggiore con la finalità di creare un istituto per bambini orfani. Fu ristrutturato e dal 1954 è sede delle Mater Orphanorum.

Il qui presente atto sancisce l’acquisto dell’edificio da parte di Giovanni Felice a Giovanni Mastelloni. Oltre al palazzo vennero comprati anche due orticelli confinanti e una ghiacciaia per la somma totale di milletrecentoventi lire. Un aneddoto narra che l’acquirente, passeggiando nei pressi del Castello se ne innamorò e, deciso di comperarlo, domandò a molti compaesani chi ne fosse il proprietario. Ottenuta la risposta riuscì a contattare il venditore e a realizzare il suo sogno. In seguito Padre Rocco , un erede di Giovanni Felice, a nome della Mater Orphanorum acquisì il palazzo e lo trasformò in quello che,fino a poco tempo fa, fu un’opera di grande cuore.