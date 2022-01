Palazzo di Giustizia, anticipato l’obbligo di accesso con green pass per i difensori

Il Tribunale di Campobasso ha ritenuto vigente il termine dell’8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge numero 1 del 2022. Il Consiglio nazionale Forense ha scritto al ministro Cartabia

di Antonio Di Monaco

Continua a serpeggiare malumore tra diversi avvocati difensori di Campobasso che, per accedere a Palazzo di Giustizia, devono esibire il green pass fin dall’8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto-legge numero 1 del 7 gennaio 2022, termine ritenuto vigente da alcuni Capo ufficio giudiziari invece del prossimo 1° febbraio. Il presidente del Tribunale di Campobasso, il dottor Salvatore Casiello, con un provvedimento dello scorso 12 gennaio (affisso all’ingresso degli uffici e pubblicato sul sito web dello stesso Tribunale) ha disposto l’obbligo da quella data.

Eppure, lo scorso 10 gennaio il Consiglio nazionale forense aveva scritto al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per “richiedere un urgente intervento chiarificatore in ordine all’entrata in vigore delle previsioni del d.l. n. 1/2022 che dispongono l’obbligo per i difensori di esibire le certificazioni verdi covid 19 per accedere ai Tribunali e svolgere il proprio ministero”. Questo perché “alcuni Capi ufficio giudiziari hanno ritenuto vigente l’obbligo fin da sabato 8 gennaio, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

Tutto questo va ad aggiungersi, hanno ricordato i legali, alle difficoltà “nelle attuali condizioni del Paese, di sottoporsi a tampone soprattutto in giorni festivi e prefestivi (ovvero il 9 e l’8 gennaio scorsi), ma giova ricordare che, in prima battuta il d.l. n. 52/2021 aveva ritenuto di tenere indenne la funzione difensiva da qualsivoglia condizionamento, esonerando gli Avvocati dall’obbligo di esibizione di certificazione proprio in ragione della delicatezza della funzione svolta. Le condizioni del Paese hanno ritenuto necessario un ripensamento che l’Avvocatura non contesta ma che, con fermezza, chiede venga attuata nel pieno rispetto del diritto dei cittadini ad essere pienamente difesi innanzi agli organi di giustizia. Pertanto, – si conclude nella lettera – ribadiamo la necessità di Sua nota interpretativa che individui la data di entrata in vigore dell’obbligo per i difensori al 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, se diversa”. Al momento non è ancora giunta risposta dalla ministra Cartabia e, dunque, al Tribunale di Campobasso gli avvocati difensori continuano obtorto collo ad entrare esibendo il green pass.