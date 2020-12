Palazzo con tabelloni accecanti, le lamentele degli automobilisti: “E’ pericoloso”

La questione è stata sollevata e segnalata alla nostra redazione da diversi automobilisti, che lamentano la scarsa visibilità e il potenziale pericolo alla guida percorrendo viale Duca d’Aosta fino a via Trivisonno all’altezza dei semafori. Il motivo? La presenza di tabelloni pubblicitari accecanti che provengono da un palazzo totalmente illuminato. Luci forti e abbaglianti che impediscono una corretta visuale. Quotidianomoliseonline ha provveduto a contattare l’amministrazione comunale per chiedere delucidazioni ma quest’ultima ha specificato che “non può risponderne trattandosi di un’iniziativa di un privato”.

Ci siamo quindi recati sul posto per verificare la situazione attraverso contributo video, constatando l’effettiva difficoltà degli automobilisti in transito. Le luci, intermittenti, creano problemi subito dopo l’immissione su via Trivisonno.