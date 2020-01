Palazzina Liberty sempre illuminata a festa, mentre gli altri quartieri….

Stranezze e curiosità venafrane, rimarcate dagli stessi cittadini. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica, che è poi lo specchio della realtà, è finita la pubblica illuminazione che in tanti casi non illumina, non rischiara affatto strade e quartieri date le defaillance in atto. Sul tema è bene dare la parola ai diretti interessati, i venafrani. “La Palazzina Liberty continua ad essere inondata nelle ore serali da luci ed immagini colorate per gli auguri di buone feste, evento quest’ultimo ormai alle spalle e non da pochi giorni. In pratica le festività di fine ed inizio anno sono terminate da un pezzo, ma luci ed immagini colorate sulla Liberty ideate dal nostro Comune per abbellire, dare l’idea della festa ed augurare a tutti felicità di vario tenore, continuano ad accendersi puntualmente ogni sera destando nell’opinione pubblica considerazioni di vario tipo, in primis tanta perplessità. Se infatti l’idea d’illuminare a festa la Liberty per il periodo natalizio era piaciuta a tutti, non altrettanto ci sentiamo di dire oggi che l’evento festivo è trascorso da diverse settimane. Soprattutto perché mentre la Liberty continua ad essere rischiarata con luci colorate, scritte, fiocchi di neve, abeti, immagini natalizie ed auguri in diverse lingue straniere (!), in tanti quartieri e su diverse strade della città sono numerosi gli angoli, le zone al buio con ovvia contrarietà dei residenti alle prese col poco simpatico buio serale e notturno. La pubblica illuminazione cittadina cioè denuncia più di qualche defaillance, ma intanto la Liberty continua ad essere illuminata a festa a gennaio inoltrato ! Se si consente, c’è qualcosa che non quadra, che non va affatto!”. Si accennava a pubblica illuminazione non funzionante ; qualche riferimento ? “Ce ne sarebbero da fare tanti-aggiungono in molti- ma basta citare Via Pedemontana e Via Maria Pia di Savoia, strade che portano a quartieri popolatissimi ma che presentano problemi consistenti di pubblica illuminazione non efficiente. Sulla Maria Pia di Savoia più di qualche lampione è spento, ma soprattutto non sono stati più riposizionati lampioni rimossi nel tempo per lavori pubblici o perché caduti a terra perché abbattuti dal vento o in quanto corrosi dalle intemperie. Sulla Pedemontana capita periodicamente che il tratto iniziale sia al buio, evidentemente per problemi nella rete. E mentre questo e tant’altro accade in zone popolate della città, la Liberty continua ad essere illuminata a festa come se dovesse arrivare il Natale! No, c’è evidentemente qualcosa da rivedere”.

Tonino Atella