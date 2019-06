Palazzetto dello sport, al via il restyling

Inizieranno fra pochi giorni i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport “Liborio Fraraccio”. Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale Antonella Matticoli. «Fra qualche giorno, – ha dichiarato l’assessore – terminata la stagione agonistica che vede il nostro palasport costantemente utilizzato per gare e allenamenti, si darà corso alle opere di manutenzione. Sarà completamente rifatta la copertura dell’impianto e verranno risistemati i bagni e gli spogliatoi, con interventi manutentivi anche sugli impianti elettrico, idraulico e antincendio. La spesa prevista – ha concluso Matticoli – è di oltre trecentomila euro, finanziati dalla Regione Molise».

Buone nuove, dunque, per gli sportivi isernini che in questi anni troppo spesso hanno dovuto fare i conti con strutture fatiscenti. L’amministrazione guidata dal sindaco d’Apollonio e l’assessore competente, Matticoli, invece, stanno puntando molto sull’attività sportiva anche in un’ottica di coesione sociale. Dopo il palazzetto, a breve si attendono buone nuove per quanto riguarda la piscina comunale. Riguardo a tale opera, nei mesi scorsi la Regione ha elargito al Comune un finanziamento da due milioni di euro per permettere la riapertura dell’impianto natatorio. La nuova struttura sorgerà nella stessa area di quella già esistente – località Tremolicci –; quest’ultima sarà abbattuta. La piscina era ormai chiusa da anni. Troppo elevati i costi di gestione per il pubblico e impianti non a norma per i privati che, nel corso di questo lungo periodo, non hanno presentato nessuna manifestazione di interesse per la gestione delle vasche.

In tanti, dunque, attendono questo intervento, così come quello riguardante il palazzetto dello sport che, a partire dalla prossima stagione sportiva, sarà adeguato rispetto alle esigenze di un capoluogo di provincia.