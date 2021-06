“Palata è Covid free”, l’annuncio del sindaco De Lena

“Palata è ufficialmente Covid free”. È questa la comunicazione che è arrivata dal primo cittadino Maria De Lena. “Da comunicazione pervenuta in data odierna, 2 giugno, tutti i cittadini residenti nel nostro comune sono guariti e siamo finalmente tornati a zero contagi. Nonostante nel nostro Comune la diffusione del virus si è arrestata, invitiamo a non abbassare la guadia e a rispettare sempre le regole. Restano vietati ogni forma di assembramento, al di fuori dei locali pubblici e negozi, nonchè nelle abitazioni private. E’ consentito uscire di casa solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Manteniamo sempre le distanze di sicurezza, indossiamo sempre e soprattutto correttamente la mascherina e igienizziamo costantemente le mani”.