Palata, comunità sotto choc per la morte di Gianluca De Santis: lutto cittadino nel giorno dei funerali

L’intera comunità di Palata è sotto choc dopo la morte di Gianluca De Santis, l’operaio di 40 anni residente in paese che lavorava alla Sabino Esplodenti di Casalbordino in cui questa mattina, mercoledì 13 settembre, è avvenuta un’esplosione, per cause ancora da accertare, che ha causato il decesso anche di altri due compagni di lavoro, Giulio Romano, originario di Casalbordino, e Fernando Di Nella di Lanciano. Gianluca lascia la moglie e due bambini. Secondo quanto appreso, i corpi saranno recuperati nella giornata di domani.

Intanto, il Comune di Palata, mediante il sindaco e l’amministrazione, ha manifestato il dolore dell’intera comunità attraverso i suoi canali social ufficiali: «Il terribile incidente di oggi alla Sabino Esplodenti ci lascia attoniti. Tre operai morti, tre famiglie distrutte. Nella certezza di interpretare lo sgomento dell’intera comunità, desideriamo esprimere sentimenti di vicinanza e di cordoglio per l’inaccettabile tragedia che ha colpito la famiglia del nostro caro Gianluca. L’amministrazione comunica che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali».

Sempre domani, infine, è prevista dinanzi al Gup del Tribunale di Vasto, l’udienza preliminare per l’esplosione che il 21 dicembre del 2020, nella stessa fabbrica, costò la vita ad altri tre operai. Dieci gli imputati, compresa la società: l’accusa principale, per tutti, è cooperazione colposa in omicidio colposo.