Pain Points, cosa sono e come sfruttarli

Rubrica a cura di Camilla Arco

Come il mito ci insegna, ogni uomo ne ha uno.

Per Achille è il tallone, per Narciso è l’amore verso sé stesso, per Aiace è l’ascella, per Psiche la curiosità: che sia fisico oppure psichico, è pur sempre un punto debole. Che può portare ad un destino tremendo ma può anche rivelarsi un’opportunità.

Quello che vale per gli uomini, si sa, vale anche per le aziende e i brand.

Nel caso specifico, però, più che parlare di punti deboli, si parla dei cosiddetti “pain points”: letteralmente “punti di dolore”.

A cosa ci si riferisce esattamente?

Si tratta di tutti quegli elementi che, dal punto di vista del consumatore, vengono interpretati come dei limiti o delle debolezze dei prodotti o dei servizi che l’azienda offre ai propri clienti.

I pain points possono riguardare diverse tematiche: dal supporto al consumatore (a.k.a. l’assistenza clienti); alla difficoltà nel reperire informazioni dettagliate sull’offerta (e al tempo che si perde nel farlo); ai costi (che siano quelli del prodotto stesso o i costi di conversione, gli switching cost).

La peculiarità dei pain points, però, sta nel fatto che non sono da considerarsi in valore assoluto: ciò che non piace ad un cliente può invece piacere ad un altro.

Facciamo un esempio pratico: c’è chi, entrando in un negozio, desidera essere accolto e seguito durante tutto il processo d’acquisto e chi, al contrario, preferisce curiosare da solo e fare tutto in totale autonomia. Per il primo, un avvicinamento da parte della commessa verrà valutato positivamente; per il secondo, l’insistenza (vera o presunta tale) sarà da considerarsi un punto debole.

Insomma, una ricetta universale non esiste e questo – dal punto di vista aziendale – non facilita certo le cose.

Cosa bisogna fare allora per alleviare il dolore che questi pain points possono causare?

Prima di tutto, è importante conoscerli e identificarli correttamente.

Attenzione: in questo caso l’analisi che va fatta non deve rivolgersi ai punti deboli del prodotto o del servizio ma ai punti deboli che i clienti trovano nel prodotto o nel servizio.

Il punto di partenza è il punto di vista del cliente.

Come farlo? Nel mondo dell’e-commerce lo si può fare leggendo le recensioni, studiando il percorso di navigazione del consumatore sul sito internet (cercando di capire in quale momento ha abbandonato la pagina o il carrello), chiedendo – attraverso i bot se ha bisogno di aiuto e di che tipo.

Nei negozi fisici è importante ascoltare e osservare il cliente. Capire come si muove nel negozio, su cosa indugia e perché. Lavoro non facile, certo, ma fondamentale. In ogni caso, la tecnologia, torna sempre d’aiuto. E allora sì ai tablet in negozio che ti chiedono di esprimere – con faccine e/o commenti – il tuo sentiment rispetto all’esperienza d’acquisto appena conclusasi.

Una volta individuati e catalogati, è il momento di capire come affrontarli e – soprattutto – se è possibile farlo. Perché non tutti i pain points possono essere risolti. In quel caso, allora, è bene chiarirli immediatamente al cliente (per rassicurarlo) e trasformarli in punti di forza.

È quello che fanno i siti di prenotazione online che elencano tutto ciò che è incluso nell’offerta prima che si arrivi ad aprire la pagina dell’hotel (cancellazione gratuita, distanza dal centro e chi più ne ha più ne metta).

Dai pain points, poi, possono anche nascere grandi campagne di marketing. Come ha fatto Garofalo che, viste le numerose lamentele dei pasta lovers sulla difficoltà di reperire l’informazione riguardante il tempo di cottura della pasta e a seguito del lancio dell’iniziativa Movimento Grandi Minuti da parte dell’agenzia creativa Hub09, ha creato un pack in edizione limitata in cui il pain point da problema si trasforma in opportunità. E diventa evidente, è messo davanti agli occhi di tutti.

Del resto, è nella definizione stessa di “problema” che si trova la soluzione: “problema” dal latino problema –atis “questione proposta”; dal greco πρόβλημα -ατος derivazione del verbo προβάλλω «mettere avanti, proporre». E il verbo proporre significa “porre innanzi, offrire, mettere davanti agli occhi”.