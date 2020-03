Pagamento delle pensioni, la Slp Cisl chiede di non affollare gli uffici postali

“In considerazione del pagamento delle pensioni previsto dalla giornata di domani mattina, lunedì 2 marzo, – si legge in una nota della Slp Cisl – considerato tutti gli sforzi per una corretta prevenzione, Poste Italiane ha inviato nella giornata di ieri una comunicazione di tutti i Direttori e Operatori Postali, indicazioni utili per evitare il sovraffollamento da parte della clientela negli Uffici Postali.

Per continuare ad operare per il bene dei clienti di Poste Italiane e di tutti gli operatori, si chiede a tutti gli organi di stampa, una stretta collaborazione per informare tutti i pensionati di non affollare gli Uffici. Il servizio non sarà interrotto e sarà continuativo”.