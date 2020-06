Pagamenti ricostruzione post sisma, trattative frenetiche in Regione

Ore di discussione e confronto ieri mattina tra l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Vincenzo Niro, delegato dal Presidente della Giunta Regionale a trattare i temi inerenti le imprese edili, il direttore del IV dipartimento Manuele Brasiello e il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Danilo Martino, il Vice Presidente Angelo Santoro e il Direttore Gino Di Renzo.

Oggetto del confronto, che ha segnato l’avvio di un tavolo periodico di lavoro, i principali temi di interesse del settore ed in particolare i pagamenti della ricostruzione post sisma, l’aggiornamento del prezziario regionale delle opere edili anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso che rende necessario l’inserimento dei maggiori costi per le attività di contenimento dei rischi dovuti al Covid-19, i lavori della viabilità, il problema avanzi di amministrazione.

Il tavolo, che si riunirà nuovamente nelle prossime settimane, affronterà volta per volta i diversi temi rappresentati dall’Associazione, allo scopo di trovare le soluzioni ai problemi del settore e fornire risposte alle imprese.