Paesino molisano adotta una volpe e la notizia fa il giro della stampa nazionale

Miranda, da una ventina di giorni una volpe fa capolino al bar di largo Fontana alla mezzanotte in punto. Della vicenda se n’è interessato Tgcom24:

“Come una star, allo scoccare della mezzanotte, fa la sua fugace apparizione, E’ una ventina di giorni che la volpe viene a farci visita per avere cibo”, conferma a Tgcom24 Paride Pizzi, marito della titolare del Bar Di Sopra di Miranda (Isernia). “E’ la prima volta che ci capita di vedere una volpe qui e si noterà che l’unico a non prendere bene questo arrivo è il mio gatto”, continua il barista con una punta di ironia, dopo aver immortalato gli insoliti incontri notturni. Con lui c’è tutto il paese, un migliaio di abitanti, ad attendere nella notte l’arrivo della volpe per scattare selfie in sua compagnia. L’animale scende intorno alla mezzanotte dalla montagna di Miranda (Isernia) e raggiunge la piazza principale. Con pazienza, aspetta che qualcuno porti del cibo, per poi scomparire nel buio e ripresentarsi, puntuale, la notte dopo. Ed è stato praticamente adottato dal paese. “Non so se è già stato dato un nome”, aggiunge Pizzi a Tgcom24, ma sicuramente “è diventato protagonista di un appuntamento fisso e dei selfie con i clienti”. I primi a notare la volpe erano stati proprio gli avventori del bar di largo Fontana: con loro ha familiarizzato tanto da avvicinarsi per ricevere da mangiare. Poi la voce si è diffusa e ora molti mirandesi attendono la mezzanotte in piazza per vederla aggirarsi anche tra tavolini e sedie.