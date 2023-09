Paesi, paesaggi, passaggi

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” Alberto Bernardini, appassionato escursionista, ci conduce alla scoperta di “frammenti meravigliosi” del Molise

I molisani s’interrogano sull’ontologia del Molise: “esiste, non esiste?”. Il viaggiatore se lo sente ripetere o lo trova scritto sui muri. Non è chiaro: questo interrogarsi è un lamento nostalgico per un paradiso perduto o è un sorriso ironico sulle difficoltà del presente? (…difficoltà peraltro di tutto il Meridione).

Il viaggiatore però quel paradiso lo ritrova proprio qui nel piccolo Molise; regione stretta tra il martello dell’Abruzzo e l’incudine della Campania e della Puglia (meglio dire Le puglie), ma così tenace nel suo esistere da opporre un limes anche al Lazio, forse in ricordo della resistenza all’Impero romano.

Montorio nei Frentani – Chiesa dell’Assunta

Sia chiaro, non pretendo di conoscere il Molise, lo conosco solo come attraversamento, transumanza; vorrei conoscerlo meglio, specialmente le terre alte, quelle dell’Appennino, con quel lembo di Parco Nazionale strappato all’Abruzzo. Non conoscendolo, scriverne significa riportare impressioni fugaci, confidando nella benevolenza dei molisani per gli errori in cui posso incorrere.

Al Molise non manca nulla: né la storia, né la letteratura, né la geografia, e così di seguito: …musica, arte, gastronomia, paesaggio, mare; …manca solo un brand, cioè un marchio per la vendita e l’esportazione.

Quel marchio – che per il Salento è diventata la Festa della Taranta e a seguire la musica e il cinema – il Molise ancora non ce l’ha o non ce l’ha a sufficienza.

“Che guaio!” diranno i molisani. “Che fortuna!” dirò io e aggiungerò: “siamo ancora in tempo!”.

In tempo per cosa?

Prima che orde di giovinotte e giovinotti affollino spiagge cacofoniche e nei vicoli delle città nascano bistrot e birrerie dove si serve una cucina tradizionale che ha una lontananza siderale dalla cucina tradizionale, ci si può godere – come ho fatto io – un’avventura straniante e un cammino da pecora lenta: “e vanno pel tratturo antico al piano, / quasi per un erbal fiume silente” (la citazione è ovvia, ma impossibile rinunciarvi).

Dovendomi recare nel Salento, la mia solitaria transumanza ha intercettato il territorio di Larino.

Transumanza solitaria perché sprovvisto di pecore e cane, ma deciso a ruminare nel mio itinerario ogni scoperta e ogni incontro.

Talvolta anch’io punto su destinazioni clamorose come le Galapagos, suggerite da amici o introdotte nel mio immaginario dai documentari di viaggio, ma altre volte mi affido alla toponomastica: bisogna ammetterete che Capracotta è un toponimo succulento, anzi un soprannome (…evidentemente in Molise si danno i soprannomi ai paesi, oltre che agli abitanti!), ma Capracotta è fuori itinerario, e almeno per ora non ci vado.

Le mie suggestioni toponomastiche incrociano: Ripabottoni, Montorio nei Frentani, Casacalenda, Civitacampomarano, Guglionesi e infine Termoli.

Frittura di pesce e verdure nella Valle del Cigno

Civitacampomarano – murale

Ripabottoni e Guglionesi, toponimi evocativi di ago e filo, permettono di cucire relazioni ospitali e io tengo molto ai consigli indigeni. A Ripabottoni incontro la prima indigena: Karin, una gentile signora che dalla Svezia si è trasferita in questo paese lindo, che sembra anche vuoto.

In realtà scopro che la parte alta del paese è abitata, mentre il centro storico, ricco di belle case consolidate dopo il terremoto, è residenza sentimentale di coloro che, dopo essere emigrati, attendono la pensione per realizzare una sorta di ricongiunzione familiare: la metà più ritmica del cuore se la sono portata dietro per farsi coraggio; l’altra metà, quella più nostalgica, l’hanno dovuta lasciare qui, incollata a una parete con le foto sbiadite dei nonni o al davanzale di una finestra che inquadra profili di colline, albe e tramonti.

Karin invece in Molise ci è arrivata per una scelta meditata: ha meditato a lungo, poi ha puntato a caso il dito sulla mappa e ha detto: “voglio vivere qui!”.

Karin mi suggerisce una passeggiata nella Valle del Torrente Cigno. Sono poco incline alle escursioni di gruppo, ma mi assicura che saremo un piccolo gregge guidato da Marcello Pastorini (nomen omen).

Marcello si rivela una guida sagace e preparata; in grado di illustrare, nella chiesa di Montorio nei Frentani, l’Annunciazione e l’Assunzione della Vergine, dipinti tardo cinquecenteschi del fiammingo Dirk Hendricksz (… spunta di nuovo il Nord Europa); per poi passare a classificare erbe, piante e frutti del paesaggio agro-collinare e condurci infine in un ovile, tra crostini con l’olio buono e frittura di pesce (il mare è sufficientemente vicino da garantirne la freschezza).

Civitacampomarano

Prima di lasciare la cordiale tavolata chiedo dove andare il giorno dopo. Mi viene consigliata Civitacampomarano per i suoi murales, ma scopro che non ci sono solo murales: c’è anche un centro storico e un castello normanno (sec. XII), trasformato poi in fortezza angioina (sec. XV), oggi anche museo d’arte moderna.

Al mio arrivo mi reco subito nel castello-fortezza che da solo giustifica il viaggio. Questo presidio fu testimone – mi informa il foglietto guida – del tradimento del capitano di ventura Paolo di Sangro che passò dagli angioini agli aragonesi determinando le sorti della battaglia (…allora come oggi: vatti a fidare dei mercenari!).

Dopo la visita, vado a caccia di murales e mi chiedo se con la street-art non si voglia inseguire una moda diffusa, laddove il paese è già connotato di storia.

Non ho ancora incontrato pareti dipinte, quando in via Cuoco scopro la casa natale (segnalata da una targa, ma con altra destinazione) dello storico Vincenzo Cuoco. Su Wikipedia leggo che il Cuoco fu allievo di Ignazio Falconieri, personaggio con cui ho una lontana parentela. All’epoca il Regno di Napoli era secondo solo alla Francia per intellettuali illuministi e cultura rivoluzionaria. Sin da bambino sono stato affascinato dalle vicende della Repubblica Partenopea, narrate da mio padre, che, sindaco del paese del Falconieri, aveva promosso iniziative per ricordare il presbitero rivoluzionario.

Sono commosso dall’inciampo nella casa del Cuoco, poiché sono passati due anni e mezzo dalla morte di mio padre e, da allora, è il mio primo ritorno nel Salento.

La fortezza, la casa natale di Vincenzo Cuoco, ma dove sono i murales? Per scovarli ho bisogno d’aiuto e l’ufficio informazioni mi offre una mappa da caccia al tesoro: Civitacampomarano non è un nerboruto marinaio che esibisce ogni centimetro quadrato della sua pelle ricoperta di tatuaggi, è piuttosto una bella signora che, con studiata malizia, nasconde piccoli tatuaggi in zone ombrose. Quale maggior stimolo per la mia curiosità?

Dopo aver scovato alcune divertenti opere di street-artist proseguo in auto nella confortevole solitudine del paesaggio collinare: il Molise è la regione d’Italia con minor densità di abitanti.

Le strade mostrano a tratti la fragilità di un territorio franoso e spesso devo rallentare per lo smottamento dell’asfalto.

Ho già ammirato dall’alto il Lago artificiale di Gualdalfiera o del Liscione, formato dalla diga sul Biferno, ma questa volta scendo e parcheggio l’auto per passeggiare lungo le sue rive.

Guglionesi – paesaggio

Dormo a Guglionesi un altro paesino su un cocuzzolo, con la bella chiesa romanica di San Nicola e uno strepitoso balcone: a Est Termoli e il mare (la giornata è serena e le Isole Tremiti si toccano con un dito), a Nord-Ovest il Monte Vettore e a Nord il Gran Sasso d’Italia e la Maiella.

Se dovessi connotare la porzione di territorio tra Larino e Termoli direi che è la regione delle colline e dei paesi cacuminali, ma lo è anche il senese e l’Irpinia; mezza Italia è collinare e i paesi sono quasi sempre in cima, per ragioni storiche (difensive o sanitarie), cos’ha dunque di unico questo pezzo di Molise?

Mi viene da rispondere: una luce intensamente meridionale gettata su un vasto orizzonte, dal verde scuro dell’Appennino al luccicante verde-azzurro dell’Adriatico.

Perché meravigliarsi che il pesce arrivi fresco nelle fattorie dell’interno se le colline frentane non sono altro che la prosecuzione, con altri mezzi, del mare?

Tra queste colline si continua a navigare liberi e tranquilli. Non si incontrano, come in Abruzzo, le gole in cui i briganti tendono i loro agguati, o gli agglomerati di case che scivolano sui fianchi della montagna e che Escher disegnò. Qui il paesaggio ha uno sviluppo ondulato e una suggestiva tessitura agricola; i paesi, se privi di una fortezza, culminano in un monumento civile: il serbatoio dell’acquedotto, nella posizione più idonea per la distribuzione.

Guglionesi – Chiesa romanica di San Nicola

Certo si tratta di paesi con significativi dislivelli, ma se ne percorrono le strade senza troppa fatica e, in caso di stanchezza, basterà affidarsi – come ho fatto io – al gioco delle scorciatoie invisibili. Scoprirete che tra un punto e l’altro del paese c’è sempre un itinerario più breve di quello che avete appena percorso, ma quando lo percorrerete per rimediare all’errore, scoprirete che ce n’è un altro ancora più breve di cui non sospettavate l’esistenza. Sono dissimulati nel tessuto urbanistico: una scaletta nascosta in un vicolo, una giravolta inattesa o, quello che sembra un accesso privato, è invece un impianto pedonale di teletrasporto.

L’ultimo giorno lo dedico a Termoli. Qui mi sento in un flusso più turistico, almeno finché passeggio nei pressi del trabocco, visito il Castello di Federico II o la bella Cattedrale; quest’ultima ha l’impronta del romanico pugliese che ho già visto a Guglionesi nella Chiesa di San Nicola, ma con più fasto.

Se mi allontano dal mare però, nell’ampio Corso Umberto I che porta alla stazione, scopro uno struscio allegro di giovani in un pomeriggio domenicale. Tra i tavolini dei caffè si respira quell’aria bella di provincia italiana anni sessanta, almeno è quello che voglio figurarmi anche se forse non è più cosi.

A illudermi del tuffo nel passato contribuisce l’incontro con la statua di Jacovitti, intento a disegnare forse proprio il mio diario delle scuole medie.

Sotto la sua beffarda matita appare labile il confine tra uomini, cavalli, cani e salami; i suoi personaggi sembrano chiedersi: “Esiste? Non esiste?”.

Cosa? il Molise? La realtà?

E’ forse questo il brand nascosto di questa regione, un brand per palati fini.

Alberto Bernardini

NOTA BIOGRAFICA

Alberto Bernardini è nato in provincia di Lecce 70 anni fa, ma ha vissuto prevalentemente a Firenze dove si è laureato in architettura. Oggi pensionato, nonostante le proteste delle sue ginocchia, persevera nell’escursionismo. Professionalmente si è occupato di ambiente e territorio nella pubblica amministrazione, collaborando a lungo in Regione Toscana alla realizzazione di cartografia e sistemi informativi territoriali. I suoi contributi narrativi sono più episodici e remoti, si ricorda nella collana degli Istrici Salani un libro per ragazzi che all’epoca incontrò un certo favore di pubblico.