“Paesi che vai” in Molise, l’associazione Pro Crociati e Trinitari: “Grande soddisfazione”

“Un’altra grande soddisfazione si aggiunge a quelle ottenute dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane che, domenica 5 marzo, sarà nuovamente protagonista dello storico programma di Rai Uno “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura)”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dell’associazione Pro Crociati e Trinitari di Campobasso.

“A partire dalle ore 9:40 di domenica, Livio Leonardi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II, condurrà il suo pubblico sulle tracce della leggendaria storia della provincia di Campobasso, attraverso un affascinante viaggio tra “sacro” e “profano”. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella storia della provincia di Campobasso, e si addentrerà tra le mura di antichi edifici e importanti edifici religiosi.

Nelle diverse location che faranno da scenografia al programma di divulgazione storica, saranno presenti numerosi figuranti dell’Associazione campobassana in abiti scenici storici, a partire dal periodo romano sino al Rinascimento. Un motivo di vanto e di orgoglio per gli attivi dirigenti e di tutti gli associati del sodalizio che, unico nella Regione, riesce a rievocare diverse epoche storiche. E’ proprio grazie alla abilità e la versatilità dei suoi componenti, che l’Associazione Crociati e Trinitari è stata ancora una volta scelta dalla produzione Rai per essere protagonista unica di questa nuova ed imperdibile puntata, incentrata sulla bellezza della storia di Campobasso e della sua provincia.

Partendo dallo straordinario Parco archeologico di Saepinum-Altilia, il racconto proseguirà nella celebre Chiesa di Santa Maria della Strada, per arrivare fino alla suggestiva Torre di Riccia e alla vicina Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le telecamere si sposteranno poi nel Castello di Civitacampomarano, e alla leggendaria Torre Terzano a Campobasso, custode di un amore struggente e contrastato e per raccontare al pubblico nazionale ed internazionale le alterne vicende dei Crociati e dei Trinitari, con la loro storica pacificazione avvenuta nel 1587.

Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi, andremo alla scoperta di location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche. E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze naturalistiche di un Parco lussureggiante di flora e di fauna, attraversato da laghi e sorgenti incontaminate.

Paesi che vai… Molise, domenica dalle 9.40 alle 10.30 su Rai Uno.

Vi aspettiamo”.