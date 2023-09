Paese sotto choc per la scomparsa di Andrea, domani l’ultimo saluto

Si svolgeranno domani, giovedì 7 settembre, alle 15 nella chiesa di San Nicola a Duronia i funerali di Andrea Colaneri, 34 anni tra un mese, rimasto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava nei campi. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno potuto soltanto constatarne il decesso, mentre la Procura ha disposto la restituzione del corpo del giovane alla famiglia.

Andrea aveva svolto come ultimo lavoro l’autotrasportatore. Lascia una compagna in Campania e una bimba avuta da lei e dalle quali si era trasferito, ma nell’ultimo periodo era tornato a Duronia dai suoi. Grande il dolore della comunità e di tutti quelli che lo conoscevano che domani lo saluteranno per l’ultima volta.

«Con grande dolore – si legge in un post sui social del comitato “I giovani del Gigante Duronia” – il Comitato si stringe all’affetto della famiglia Colaneri per l’improvvisa scomparsa del figlio. Andrea, giovane duroniese, sempre dedito al lavoro e alla sua famiglia, ci lascia nella nottata con un incidente mentre eseguiva alcuni lavori. È davvero difficile comprendere e trovare parole di conforto per una tragedia di questo tipo, per un conoscente ma prima di tutto amico della comunità di Duronia. Con un forte abbraccio virtuale porgiamo la nostra vicinanza ai fratelli Giacomo e Claudio, i genitori Egidio e Carmelina e la famiglia tutta. Che la terra ti sia lieve, ciao Andrea».

«La scomparsa di Andrea – si legge in un post della Pro loco Duronia – ha lasciato l’intera comunità di Duronia senza fiato con il cuore trafitto dal dolore. La Proloco tutta vuole esprimere la propria vicinanza alla famiglia Colaneri. Con profondo affetto siamo vicini ai genitori, Carmelina ed Egidio, ai fratelli, Claudio e Giacomo, ai nonni, agli zii e cugini e a tutta la famiglia. Buon viaggio Andrea». Condoglianze anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.