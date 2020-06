Paese senza il medico di base, Fallica e Ferrara scrivono all’Asrem

La nota è stata inviata all’Asrem, al Distretto Sanitario, al sindaco di Petacciato e al Ministero della Salute ed è firmata dai consiglieri di minoranza al Comune di Petacciato Matteo Fallica e Giuliana Ferrara. Sotto la lente il pensionamento del medico di base e l’assenza totale di un sostituto che possa entrare in servizio al più presto. Una condizione che di fatto lascia senza medico di base un intero paese. «Dopo circa 40 anni, dal prossimo giugno si concluderà la carriera del dott. Nicola Luciano, medico di base storico della nostra comunità. Molti cittadini – afferma Fallica – soprattutto gli anziani, ci hanno manifestato la loro legittima preoccupazione di rimanere privi, seppur temporaneamente, della necessaria assistenza medica. Insieme all’altra capogruppo di opposizione consiliare abbiamo trasmesso una “nota di significazione” all’ ASReM, al Distretto Sanitario di Termoli, al Ministro della Salute e al sindaco d Petacciato, affinché l’assistenza sanitaria ambulatoriale non subisca interruzioni o carenze. Cogliamo l’occasione, a nome di tutta la cittadinanza, di ringraziare il dott. Luciano per l’amore con cui ha svolto il servizio essenziale nella nostra Petacciato, prendendosi cura della comunità e dei nostri nonnini».