Paese Mio, il progetto di MoliseCinema convince il Ministero dell’Istruzione della Cultura

Scuola e cinema raccontano il territorio, gli istituti coinvolti nell’iniziativa sono quelli di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano

Il progetto “Paese mio. Scuola e cinema raccontano il territorio”, ideato da MoliseCinema Film Festival, è tra i vincitori del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” promosso dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura. L’iniziativa si realizzerà nel corso dell’anno scolastico 2022-2023.

I risultati del bando sono stati resi noti ieri, 27 settembre, sul sito del “Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole” (CIPS). Gli istituti coinvolti nel progetto sono quelli di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano.

“Una bellissima notizia per noi – commenta il Direttore Artistico di MoliseCinema Fil Festival Federico Pommier – Si tratta di un progetto finalizzato alla conoscenza del cinema e all’utilizzo degli strumenti audiovisivi per la rappresentazione del territorio. È indirizzato a docenti e alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado di 10 piccoli paesi del Molise”.

‘Paese Mio’ è articolato in lezioni, laboratori e visioni di film in sala. I ragazzi realizzeranno, con l’ausilio di formatori, cortometraggi che comporranno il film a episodi Mosaico Molise. A conclusione vi sarà un evento di restituzione: Paese Mio Festival.

Partecipano alunni e docenti scuole primarie (4° e 5° classe) e secondarie di primo grado (1°,2° 3° classe) residenti in piccoli centri della provincia di Campobasso. Il progetto coinvolge i summenzionati istituti omnicomprensivi presenti con i loro plessi scolastici in 10 comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Eccoli: Istituto omnicomprensivo di Casacalenda (con i plessi presenti anche nei comuni di Morrone del Sannio e Ripabottoni); Istituto omnicomprensivo di Larino (con i plessi presenti anche nei comuni di Morrone del Sannio e Ripabottoni, Montorio nei Frentani); Istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano (con i plessi presenti anche nei comuni di Bonefro, Colletorto, Rotello e San Giuliano di Puglia).

Saranno circa 400 gli alunni coinvolti, divisi per gruppi di 40 unità. Ciascun gruppo frequenterà moduli formativi, a cura di esperti e formatori, di 30 ore, di cui 10 di lezioni frontali e 20 di laboratori teorico-pratici. I formatori saranno supportati da tutor e tecnici dell’audiovisivo. E’ prevista anche una sessione preliminare di formazione dei 30 docenti coinvolti.

Attraverso l’uso di strumenti audiovisivi, guidato dai formatori, i ragazzi rappresenteranno i paesi in cui vivono. Il progetto aspira a formare “piccole guide audiovisive di comunità” che racconteranno il territorio, sotto forma di video-inchiesta, reportage o docufiction, nel suo ambiente esistenziale, storico e naturale. Dopo una sezione introduttiva dedicata alla storia e alla cultura del cinema i ragazzi verranno avvicinati a una fase di elaborazione creativa del corto. Si svolgerà poi il lavoro di preparazione sui personaggi da intervistare e sulle storie e luoghi da raccontare. Si terrà infine la fase delle riprese a cui seguirà quella del montaggio e della post produzione.

Integra il progetto una rassegna di film, con visione guidata dai formatori, nei cinema-teatro di Casacalenda e di Larino. Sono scelti titoli (lungometraggi, documentari, cortometraggi) che per contenuto e linguaggio sono utili a introdurre il linguaggio del cinema nelle sue varie fasi ideative e realizzative In più i cortometraggi realizzati dai diversi laboratori scolastici diverranno un piccolo film di montaggio, Mosaico Molise, che racconterà la regione. Mosaico Molise potrà essere diffuso in ambito scolastico, istituzionale e festivaliero, come esempio di buona pratica tra scuola, cinema e territorio.

Al termine del percorso, nel maggio 2023, si svolgerà Paese mio Festival, un evento di due giorni da svolgersi nel cinema di Casacalenda con incontri e proiezioni. Al progetto Paese mio sarà anche dedicato un Focus nel corso della 21° edizione del Festival MoliseCinema (agosto 2023).

Capofila del progetto è infatti l’associazione MoliseCinema, ente di promozione della cultura cinematografica che organizza il Festival omonimo (nel 2022 si è svolta la 20° edizione) e che ha svolto nel corso degli anni numerose attività didattico – formative nelle scuole. Partner tecnico è Seminal Film, che opera da anni nel campo della produzione cinematografica e della didattica audiovisiva.