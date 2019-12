Paese in “riequilibrio” ma Babbo Natale arriva lo stesso per gli anziani

La favola delle feste di Portocanonne. Il sindaco Caporicci: «Un pensiero per le nostre radici e il nostro futuro»

E’ una storia di “volontariato in salsa istituzionale” quella che arriva da Portocannone dove, nonostante i problemi economici che il Comune bassomolisano sta attraversando da tempo e che hanno portato la Giunta Caporicci a dichiarare il dissesto finanziario, è stato lo stesso sindaco assieme ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale a recapitare un pensiero per gli ultra novantenni e i bambini del paese. E così, da moderni babbi Natale, Caporicci e il suo team hanno voluto portare nelle case dei propri concittadini un piccolo regalo di Natale. «Nonostante il bilancio di riequilibrio ci abbia costretti a ridurre anche i piccoli interventi sul sociale finanziati attraverso la rinuncia alle indennità di carica – ha affermato il primo cittadino – non abbiamo perso l’occasione di poter portare nelle case dei nostri Concittadini ultranovantenni, e da quest’anno anche a tutti i bambini e ragazzi a scuola, un pensiero per Natale. I nostri anziani: le nostre radici, i nostri studenti: il nostro futuro, uniti in un ideale abbraccio rivolto a tutta la Comunità per augurare ancora a tutti Buon Natale».