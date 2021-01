Paese in lutto per la scomparsa di uno dei suoi sindaci più amati

In lutto la comunità di Campolieto per la scomparsa a 79 anni di uno dei suoi sindaci più amati: Rodolfo Mariano. Persona perbene e sempre disponibile si è spento a Milano dove verrà anche tumulato. “E così adesso ti inventerai “Il Paradiso che vogliamo”! Noi quaggiù custodiremo, nel baule dell’esperienza, tutto quello che è stato… Campolieto Che Vogliamo. Buon viaggio Fonzino, sempre con noi!” Così lo ricordano gli amici in un post su facebook.

“Il Sindaco Annamaria Palmiero, l’intera amministrazione comunale ed i dipendenti tutti ricordano con affetto e stima Rodolfo Mariano, già Sindaco del Comune di Campolieto e si uniscono al dolore della famiglia. E’ proclamato il lutto cittadino, per il giorno 30 Gennaio 2021, in segno di cordoglio per la sua scomparsa. Alle ore 17.30 del 30 Gennaio 2021 avrà luogo, presso la Chiesa Madre di Campolieto, una funzione religiosa in suffraggio del defunto”.