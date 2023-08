Paese in lutto per la scomparsa di un ragazzo di 21 anni

Bonefro in lutto per la prematura scomparsa di Nicola venuto a mancare a soli 21 anni dopo una lunga malattia. A darne comunicazione è stato il sindaco Nicola Montagano.

“Caro Nicola,

la tua vita è stata segnata da una grave malattia che sin dalla tenera età ti ha portato a fare dentro e fuori dagli ospedali, a sottoporti a sfiancanti terapie e lunghi viaggi della speranza. Tuttavia, sei sempre stato partecipe della vita della nostra comunità, così come seguivi da vicino le vicende dell’azienda agricola di famiglia, eri costantemente in contatto con i tuoi amici a Bonefro, sempre attento a tutti i dettagli. Ti scattai questa foto in occasione di un viaggio di gemellaggio. Ora non ci resta che il silenzio, mentre ci stringiamo commossi al dolore dei tuoi familiari per la tua prematura scomparsa.

In segno di cordoglio per la tragica scomparsa di Nicola Di Marzo ho disposto la proclamazione del lutto cittadino il giorno 5 agosto 2023, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, al fine di poterci unire al dolore di familiari, amici e della comunità tutta. È prevista la sospensione dell’attività dei pubblici esercizi dalle ore 9:00 alle 12:00.

Riposa in pace e proteggici da lassù, Nicola”