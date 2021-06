Paese bloccato, strada provinciale divisa in due (FOTO)

CASTELPIZZUTO. Una frana mette in pericolo da ieri sera i collegamenti con Castelpizzuto, paese a pochi chilometri da Isernia, patria dell’acqua minerale Castellina. Le immagini parlano chiaro e fanno capire come sia grave una situazione d’emergenza, che corre il rischio di isolare il piccolo centro ai piedi del Matese. Se la frana avanzasse, davvero per raggiungere Castelpizzuto bisognerebbe passare per Roccamandolfi. Una situazione precaria, che deve essere subito affrontata e risolta dalla Provincia, che ha in gestione la strada tra Isernia e Castelpizzuto. Senza considerare i danni alla produzione e distribuzione dell’acqua minerale, che ogni giorno vede arrivare e partire decine di Tir carichi di Castellina provenienti e diretti a Isernia.

