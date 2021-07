Paese assediato dalle fiamme, due case a rischio crollo: un inferno (video)

Sono momenti di grande paura e tensione quelli che si stanno vivendo ora (alle 17:30 il momento in cui sono stati realizzati video e immagini) a San Martino in Pensilis dove dalle primissime ore del pomeriggio è divampato uno degli incendi più vasti e devastanti che si ricordino nella storia del Basso Molise. Come si può evincere dalle foto e dai video le fiamme hanno incenerito campi coltivati e vegetazione attorno al paese fino a lambire le abitazioni del centro storico. Per questo motivo i Carabinieri e tutti i soccorritori hanno dovuto evacuare un centinaio di persone dalle proprie abitazioni e da una casa famiglia. Impossibile determinare al momento le cause di questo vastissimo rogo (non è escluso il dolo) che è stato alimentato anche dal forte vento. Vigili del fuoco, Canadair ed elicottero dall’alto cercano di evitare un ulteriore propagarsi delle fiamme e i Carabinieri in paese stanno facendo di tutto per portare in salvo le persone. Sono tre i focolai del maxi incendio che sta lambendo San Martino. Il primo si trova proprio a ridosso del centro in concomitanza con la chiesa San Pietro Apostolo, gli altri due nella zona sud ovest del paese. A rischio crollo due abitazioni per fortuna disabitate. Sul posto arrivata anche la protezione civile.

