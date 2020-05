Paese allo sbando, Facciolla vs Di Matteo: «In scena la messa di un anno»

Un attacco diretto all’amministrazione comunale rea, a suo dire, di non aver fatto il bene di San Martino nel corso del primo anno al governo del paese bassomolisano. E’ questo l’affronto social che Vittorino Facciolla ha lanciato all’amministrazione presieduta dal sindaco Giovanni Di Matteo che era riuscita a “spodestare” e invertire la rotta amministrativa del Comune dopo anni. Facciolla nel post Facebook corredato da foto l’ha definita «la messa di un anno. Un anno fa veniva eletta la nuova amministrazione comunale a San Martino. Ecco come si presenta il nostro paese dopo soli 365 giorni: sporco, degradato, trascurato anche negli angoli più belli e caratteristici. Non è bello fare paragoni ma nello stesso arco di tempo, quando sono stato eletto sindaco, San Martino era presa ad esempio per decoro, pulizia e valorizzazione persino delle aree meno frequentate e di minore impatto. I visitatori restavano stupiti per le caratteristiche uniche del borgo e l’attenzione con cui era tenuto. Penso che la bellezza e la cura del paese restituiscano ai cittadini la dignità e l’orgoglio di appartenenza. Cosa possono provare oggi i sammartinesi con un paese in queste condizioni? Non ci resta che partecipare alla messa di un anno, come si fa per i defunti».

