“Paesaggio pentro e mura poligonali”, giovedì 27 quarta conferenza al museo Sannitico

La Direzione Regionale Musei Molise comunica che giovedì 27 aprile alle ore 17:30 si terrà la quarta conferenza legata alla mostra temporanea in corso “Paesaggio Pentro e mura poligonali”.

Questa volta parleranno il dott. Michele Silani, archeologo dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’arch. Antonella Ambruoso, della Direzione Regionale Musei Molise. L’argomento tratterà dello studio archeologico e architettonico delle mura poligonali di età arcaica di Pompei, anche come spunto per le mura poligonali sannite in Molise. Un dialogo tra architettura e archeologia su una realtà simile a quella Pentra, che aiuterà ad allargare gli orizzonti di visione di un Patrimonio diffuso nel territorio molisano.

L’ingresso al Museo Sannitico, per la partecipazione alla presentazione, sarà gratuito a partire dalle ore 17:15. Il numero massimo di capienza della sala è di 55 persone, perciò è consigliata la prenotazione (Museo Sannitico: 0874-412265 dal martedì alla domenica dalle ore 8:15 alle ore 19:00).