Padre Luigi Marro, raccolta firme per cittadinanza onoraria

Una raccolta firme per insignire della cittadinanza onoraria padre Luigi Marro, sacerdote e frate cappuccino che negli anni passati è stato un punto di riferimento per tante generazioni di isernini, cresciute attraverso i suoi insegnamenti. Frate Nazario Vasciarelli, Parroco e Superiore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Isernia ha fatto richiesta al Sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, affinché si facesse promotore dell’iniziativa. A supporto dell’istanza presentata è necessaria l’acquisizione di una sottoscrizione da parte dei cittadini. Da domani, mercoledì 6 marzo, al termine della Liturgia delle Ceneri delle 18.30, chi volesse, potrà apporre la propria firma su un apposito registro che sarà predisposto per l’occasione. Una richiesta che è stata accolta con molto favore dal primo cittadino e dall’intero Consiglio comunale. La notizia ha fatto subito il giro del web. Commenti più che positivi da parte degli isernini. Nato a Cervinara, in provincia di Avellino, il 28 novembre del 1937, Angelo, suo nome di battesimo nel 1954 vestì l’abito religioso e fu ordinato sacerdote nel 1959. Dopo una esperienza di due anni a Napoli, nel 1964 si trasferì nel convento dei frati cappuccini di Isernia, in cui ha vissuto fino al 1991, quando raggiunse la comunità di Venafro. Nei ventisei anni di esperienza isernina ha lasciato un ricordo indelebile. Tante le iniziative che ha portato avanti e che hanno visto il coinvolgimento di tanti giovani, tra cui la mitica “Radio Amica Isernia”, una delle prime radio libere del Molise. Insegnante di religione al liceo classico “Fascitelli”, parroco del “Sacro Cuore”, si distinse anche per il suo contributo fattivo e morale i giorni che seguirono il terremoto del 1984, quando riuscì ad allestire ben due tendopoli. Tra i promotori del circolo culturale e sportivo Acri, ha fondato persino una squadra di pallavolo. Padre Luigi Marro attualmente si trova a San Giovanni Rotondo, convento caro a San Pio. Ora i frati e l’intera comunità pentra vogliono che padre Luigi diventi un isernino a tutti gli effetti. Una formalità, perché nei cuori di tutti già lo è da diversi anni.