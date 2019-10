Padre Luigi Marro domani torna a Isernia, in tanti pronti a riabbracciarlo

Domani mattina sarà in Municipio per ricevere la cittadinanza onoraria

ISERNIA. Domani mattina, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Isernia, si terrà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria di Isernia a Padre Luigi Marro. Il sindaco Giacomo d’Apollonio gli consegnerà una pergamena con le motivazioni dell’onorificenza. Saranno presenti anche il sindaco di Cervinara, città che ha dato i natali a Padre Luigi, e mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro. C’è grande attesa in città per il ritorno di padre Luigi, attualmente a San Giovanni Rotondo. Saranno tanti gli isernini che vorranno riabbracciare il cappuccino, figura storica del capoluogo pentro, guida spirituale di diverse generazioni e promotore di diverse iniziative sociali, come la creazione di una radio, di una squadra di pallavolo e di interventi in favore delle famiglie rimaste senza abitazione dopo il terremoto del 1984. Padre Luigi sarà presente nel capoluogo pentro nonostante le sue condizioni di salute non proprio ottimali non vuole mancare a un appuntamento così importante per lui e per la città di Isernia.